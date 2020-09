20aastases Virumaa kolledžis on saanud kõrghariduse üle tuhande inimese

Sünnipäevalapsest on kombeks head rääkida ja Tallinna tehnikaülikooli värske rektor Tiit Land on jõudnud end juba Virumaa kolledži voorustega kurssi viia. "Virumaa kolledžil on praeguseks arendatud välja baas, kus nii tudengitel kui õppejõududel on võimalik luua uusi arendusi. Ennekõike pean silmas infotehnoloogiat: virtuaalreaalsus, robotid jne. Teiseks õpetatakse siin erialasid, mis vähemalt järgmise kümne aasta jooksul ei kao. Virumaa kolledž on ajaga kaasas käinud. Vaadates tulevikku, olen mõõdukalt optimistlik."

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik