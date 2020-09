Rahandusministeeriumi pressiesindaja Geili Heinmaa sõnul saab esmapilgul öelda, et vastanutele on tähtis maakonna majanduse areng, mis väljendub lootuses uute, sealjuures hästitasustatud töökohtade järele. "Eelkõige oodatakse riigilt tegevusi, mis on seotud uute ettevõtete jaoks paremate tingimuste loomise ja tööstussektori arendamisega," ütles ta, lubades, et arvamuskorje tulemused avaldab ministeerium lähiajal.