Uuenduse läbi teinud Lüganuse kirik tähistab taassündi

Lüganuse kiriku fassaadi uuendustööd läksid maksma 120 000 eurot, millest pool tuli toetusena Leaderi programmist ning ülejäänu panid juurde omavalitsus ja teised toetajad, sealhulgas eraannetajad. Kevadel alanud tööd on praeguseks lõpetatud: kogu fassaad on saanud värske ilme, uuendatud on kogu vihmaveesüsteem, restaureeritud on aknaraamid ning kirik sai endale uued uksed.

"Kiriku välisfassaad pärines sõjajärgsest ajast, kui kannatada saanud kirik uuesti üles ehitati. Materjalid, mida toona kasutati, polnud kõige paremad. Fassaad lagunes ja krohv oli osaliselt tükkidena maha tulnud," ütles EELK Lüganuse Ristija Johannese koguduse juhatuse esimees Risto Lindeberg.

Juba varem on kirikus vahetatud põrand ning uuendatud elektrisüsteem. Ka viimast tehti Leaderi toetusega. "Õnneks on katus meil korras ning osaliselt saime seda ka tööde käigus üle värvida. Loodame, et leiame võimaluse kogu katus üle värvida ning saame ehitada uue panduse, mis aitaks vihmavett majast eemale juhtida ning mille tegemine praegusest projektist välja jäi," rääkis Lindeberg.

Kirik on oma pika ajalooga, Eestis ainulaadse ümara torniga ning maalilise asukohaga kahe jõe vahel Lüganuse valla olulisemaid turismiobjekte, mistõttu on selle hea väljanägemine oluline.

Sellel laupäeval tähistatakse remonditööde lõppu taaspühitsemise missaga, mida viib läbi EELK peapiiskop Urmas Viilma. "Otsustasime korraldada tseremoonia laupäeval just seetõttu, et meile saaks külla tulla võimalikult palju teisi vaimulikke, kellel on pühapäeval tavaliselt teenistus," põhjendas Lindeberg missa toimumist laupäeval. Teiste seas osaleb teenistusel piiskop emeeritus Einar Soone, kes alustas õpetajana just Lüganuse kirikus.