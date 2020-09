"Ühe vajumise avastasid oma hoovipoolsel haljasalal majaelanikud ise; see pole küll sügav, aga on siiski märgatav. Rohkem on maapind vajunud majade Sinivoore 5 ja Outokumpu 7 juurde viiva sõidutee piirkonnas, kuhu tekkis poolteisemeetrise läbimõõduga umbes 40 sentimeetri sügavune auk," rääkis Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko.