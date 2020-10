Kohtla-Järvel on jõutud läbirääkimisteni kahe välja valitud, Järve linnaosas paikneva maja elanikega. Nende majade aadresse linnavalitsuse linnaarengu peaspetsialisti Vadim Vilde esialgu ei avaldata, et vältida marödeeritsemist ning seni pole veel ka kõigi elanikega kokkuleppele jõutud. "Mõnega neist oleme juba läbi rääkinud ning võib öelda, et nad on tihedamini asustatud majadesse ümberkolimisest huvitatud."