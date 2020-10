Soojustorustiku remont häirib Tammiku põhikooli tööd

"Viimati oli veekatkestus eelmisel nädalal, nüüd teatati, et järgmine on 20. oktoobril," ütles Kutuzova. "Hea, et koolivaheajal on väljas veel suhteliselt soe. Kuid see, et tunde pole, ei tähenda veel, et hoone tühi oleks: kavandatud on tegevused õpetajatele, nüüd tuleb need veebi üle kanda. Lapsed käivad basseinis ka koolivaheajal, õhtuti treenivad meil mitmesugused spordiklubid. Kirja eesmärk oli paluda probleemi radikaalseks lahendamiseks linnavõimude abi: et soojatootja teeks sellel lõigul kapitaalremondi ja sunnitud pausid kooli töös lõpeksid."