Vallajuhid käisid poseerimas lasteaias, kuhu vanemad ei tohi siseneda

Sel kolmapäeval ilmusid sotsiaalmeediasse pildid, kus Jõhvi vallavanem Jüri Konrad, abivallavanem Evelyn Danilov, haridusnõunik Maria Laanemäe ja Jõhvi lasteaedade direktor Raili Oks poseerivad koos Pillerkaari lasteaia ühe rühma laste ja õpetajatega. Juures kiri, et täna on vahva päev, kuna Pillerkaari lasteaial on sünnipäev.