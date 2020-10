JUHTKIRI Utoopilise hõnguga plaan saab teoks

Ettevõtjad ei edenda tehnoloogiaharidust üksnes sõnades, vaid panevad projekti ka oma raha. Küllap on kooli nimekad asutajad üheks põhjuseks, miks ka riigil on ettevõtmisse usku. See usk vormus 1,6 miljoni euro suuruseks toetuseks, mida aitas "välja lobistada" ka Jõhvi vald, mis saab avatava kooliga kõvasti kuulsust juurde. Vahelduseks positiivset.

Kooli eestvedajate sõnul on Jõhvi tehnoloogiakool suurepärane näide riigi ja erasektori koostööst olulise probleemi lahendamisel. Eestis on praegu puudu tuhandeid infotehnoloogiaspetsialiste ning see tühimik kasvab iga aastaga. Otsus, et kool rajatakse just Jõhvi, mitte Tallinna või Pärnusse, lükkab aga takka Ida-Viru arengut ja teeb siinse hariduspildi kirjumaks.