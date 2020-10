Illuka mõisa kõrvale kerkis päikeseelektrijaam

"Eesmärk on optimeerida kulutusi mõisakompleksis," ütles Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar. "Selline jaam on kõige efektiivsem siis, kui kogu toodetud elekter ise ära tarbida. Sügisest kevadeni me seda kindlasti ka teeme ja üksnes oma toodetust muidugi ei piisa, aga suvel võib päikeseelektrit üle jääda, nii et tuleb seda elektrivõrku müüa. Kulutused elektri ostmiseks − seda vajavad kütmiseks vähem või rohkem kõik need hooned − vähenevad meil päris kindlasti."