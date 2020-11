Ametiühingujuhid: eelkõige vajavad euroliidult toetust kliimapöörde ohvrid

Ametiühingutegelased soovivad, et õiglase ülemineku fondist Eestile kavandatud 340 miljonist eurost läheks lõviosa Ida-Virumaal uute töökohtade loomiseks ja põlevkivisektoris töö kaotanud inimestele hüvitiste maksmiseks.

Palgavahet tuleks kohe asuda hüvitama

Kaevurite ja energeetikute ametiühingujuht Marina Lukjanova sõnas, et nad ei soovi saada laustoetusi. "Inimesed tahavad tööd teha. Igasugused suured projektid, vesiniku tootmine, agropark ja kõik muu, millest palju räägitakse, tulevad ehk kunagi tulevikus. Aga meil on eelnevatel aastatel tuhanded inimesed töö kaotanud ja nad pole mingit õiglast üleminekut tunda saanud," rääkis ta.

Tema arvates tuleks võimalikult kiiresti viia sisse niinimetatud palgatoetus. See tähendaks seda, et kui põlevkivisektoris töötanud inimene koondatakse ja ta läheb uuele tööle, kus palk on väiksem, siis palgavahe varasema töökohaga hüvitabki õiglase ülemineku fond. "Me usume, et sellise põhimõtte korral oleks ka ettevõtjatel suurem huvi Ida-Virumaale ettevõtteid luua. See oleks tugev stiimul," leidis ta.

Lukjanova lisas, et selline süsteem võimaldaks hoida inimesi Ida-Virumaal ja säilitada tavapärast elatustaset ning toetaks ka kohaliku piirkonna eluolu laiemalt, kuna raha kulutatakse suuresti kohapeal.

Estonia kaevanduse peausaldusisik Eduard Bogens märkis, et kaevanduses on viimastel aastatel üleliigseks osutunud palju väga hea distsipliini ja tööharjumusega inimesi. "Kui neil oleks võimalik uuel töökohal säilitada varasem palgatase, siis võtaksid nad meelsamini ka tööpakkumisi vastu," ütles ta.

Tühjast jutust on vähe abi

Keemikute ametiühingu juristi Janek Pahka sõnul tõdeb valitsus pikemat aega lihtsalt fakti, et põlevkivi kasutamisest taandumisel on väljakutse selles sektoris töötavate inimeste suhteliselt kõrge palgataseme säilitamine uute töökohtade loomisega. "Aga reaalselt selleks suurt midagi mõjusat ei tehta," väitis ta.

Pahka sõnul teeb teda murelikuks, et praegu töös olevate kavade kohaselt on õiglase ülemineku fondi rahast vaid pool ehk ligikaudu 170 miljonit eurot kavas suunata ettevõtluskeskkonna arendamiseks ning energeetika investeeringuteks. "Alles siis, kui töökohad on samaväärsete vastu asendatud, võib mõelda sellele, et kasutada seda raha ka mingil muul otstarbel. Praegu püütakse aga seda põlevkivitööstuse ümberkorraldamisele mõeldud raha suunata ka nendesse ettevõtmistesse, mis on riigil ja omavalitsustel jäänud aastate jooksul Ida-Virumaal tegemata," lisas ta.

"Ametiühingutel ajab harja punaseks, kui keegi kas või moka otsast ütleb, et osa õiglase ülemineku fondi raha võiks kasutada ka mujal Eestis. See peab puhtalt Ida-Virumaale tulema," rõhutas ta.

Marina Lukjanova sõnul ei saa paljud need inimesed, kes mullu kaevandustest ja elektrijaamadest koondati, enam ka töötu toetust. "Ainult osa neist on pensionieas, paljud on lihtsalt kodus. Osa nooremaid läks ehitajaks Soome või Norrasse, aga see oli ka võimalik üldjuhul vaid enne koroonapandeemiat," rääkis ta töö kaotanud inimeste käekäigust.