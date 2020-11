Ida-Virumaal on koroonasse nakatunud 240 inimest

Viimase ööpäeva jooksul sai koroonadiagnoosi 49 Ida-Virumaa elanikku, kellest 14 on seotud vanglaga. Vanglas on nakatunud kokku 107 inimest, kelles 103 on vangid ja neli ametnikud. Selle nädala jooksul tehakse kordustestid kõikidele vangidele, kelle koroonaproov osutus eelmisel nädalal negatiivseks.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul ei vaja ükski vanglas nakatunutest haiglaravi, kuid ligikaudu pooltel esinevad sümptomid.

Lisaks 14 vangla haigusjuhtumile lisandus Ida-Virumaal veel 14 pereringis edasi antud nakatumist ning 9 juhul nakatuti tuttavate kaudu ja kolmel juhul töökohal. Ühel juhul toodi viirus sisse Venemaalt ja ühel juhul nakatuti koolitusel.

Ida-Virumaal on seitse aktiivset kollet. Viru vangla kõrval on teine suurem kolle Sillamäe Vanalinna koolis, millega on seotud 36 inimest.