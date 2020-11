Spordiklubide laadal pakkusid suurimat huvi paintball ja kardisõit

Publikule pakkusid suurimat huvi paintball ja kardisõit − ehkki need klubid tegutsevad Kohtla-Järvel juba aastaid, pole sugugi mitte kõik linlased nende olemasolust kuulnud.

Üritusest osavõtnute vastukajade põhjal võib öelda, et linlased veetsid laadal põnevalt aega ja said kasulikku infot. Need, kel vedas, läksid koju lisaks muljetele ka kingitustega − päeva jooksul toimus kolm loteriid.