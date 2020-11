Narva hokikoldes on koroonasse nakatunud 15 inimest, jäähall suleti kümneks päevaks

Terviseamet teatas täna uuest koroonakoldest Ida-Virumaal nimetades seda pressiteates Narva spordi koldeks. Pressiesindaja Eike Kingsepp täpsustas, et tegu on jäähokimeeskonnaga.

Tema sõnul said Narva hokimeeskonnas sel nädalal esmalt kinnituse neli koroonajuhtumit ja viimase ööpäevaga tuli juurde veel 11.

Narva linnavalitsus teatas laupäeva õhtul sotsiaalmeedia kaudu, et koroonaviiruse leviku tõkestamise eesmärgil on Narva jäähall ning poksihoone suletud kuni 17. novembriini. "Terviseameti soovitusel on Paemurru Spordikooli iluvõimlemise, hoki, iluuisutamise, kergejõustiku huvialade treeningud peatatud ning üle viidud distantsõppele kuni 17. novembrini," teatas linnavalitsus lisades, et sama kuupäevani jäävad jäähallis ära ka kõigille huvilistele mõeldud hobiuisutamised.

Eesti Jäähokiliit teatas sel kolmapäeval, et seoses koroonajuhtumite ilmnemisega Eesti Jäähokiliidu liikmeskonnas, otsustas Eesti Jäähokiliidu juhatus erakorralisel koosolekul peatada kõik mängud Eesti hokiliigades kuni 16. novembrini.

Juhatus leidis, et kahenädalane paus on oluline jälgimaks olukorra arengut ja andmaks omalt poolt kõik, et tõkestada viiruse levikut.

Eesti meistrivõistlustel, ehk Coolbeti liigas, osaleb viie klubi seas ka Narva Paemurru spordikooli(PSK) võistkond. Narva jäähallis mängis PSK viimati eelmisel laupäeval, mil 345 pealtvaataja ees tehti skooriga 10:0 pihuks ja põrmuks Tallinna Vipers.

Ida-Virumaal on praegu üheksa koroonakollet. Neist suurim asub Viru vanglas ja sellega on seotud ligemale 199 inimest.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus Ida-Virumaale 63 nakatunut. Lisaks vanglasse ja hokikoldesse lisandunud uutele haigusjuhtumitele tuvastati Ida-Virumaal viimase ööpäeva jooksul 11 pereringis toimunud nakatumist. Seitsmel juhul nakatuti töökohas, kahel juhul läbi tuttavate, kahel juhul toodi haigus sisse Venemaalt ja ühel juhul toimus nakatumine koolis. Ülejäänud Ida-Virumaa juhtumite asjaolud on selgitamisel.