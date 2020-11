Viru vanglas on üle poole koroonasse haigestunud vangidest terveks saanud

Vanglate pressiesindaja teatas laupäeva hilisõhtul, et varasematest positiivse diagnoosi andnud Viru vangla vangidest on arstid tunnistanud tervenenuks 117.

Haiglas on ravil kaks vangi. Nakatunud vangidest on tänaseks vabanenud seitse ja nende jälgmisega tegeleb terviseamet.

Viru vangla müüride vahel põevad praegu koroonaviirust 113 vangi. Nakatunud vanglaametnikke on 24.

Terviseamet teatas pühapäeva hommikul 53 uuest haigusjuhtumist Ida-Virumaal.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal kogu pandeemia aja kõigeim - 420,8. Eestis tervikuna on see näitaja 199,4.