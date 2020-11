"Kus on teine kandidaat?", "Miks sa arvad, et saad volikogu esimehena hakkama, kui vallavanemana ei saanud?", "Miks opositsioon passis?", "Kuidas Jõhvi nüüd stabiilsus saabub? "Miks on Naumkin parem kui Repinski?" "Kas vallavolikogu esimehe koht muutub taas palgaliseks?" Need ja teised teemad Põhjaranniku videolõigus tänaselt Jõhvi vallavolikogu istungilt.