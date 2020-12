Narva-Jõesuu näitas tuhatöötlemistehasele trääsa

Eriplaneeringu algatamist taotles ASi Ragn-Sells tütarfirma OÜ R-S OSA Service põlevkivituha käitlemise tehase rajamiseks Auverre. Tuhast on kavas toota ülipuhast lubjakivi, mis on väärtuslik tooraine paljudele tööstustele. Kuna tootmises taaskasutatakse praegu jäätmena ladestatavat tuhka ning kasutatakse ka süsihappegaasi, on kliimapoliitika mõistes tegemist olulise ringmajandusettevõtmisega.