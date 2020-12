Ida-Virumaa aasta äriteo auhinna pälvis metalliettevõte Fortaco

Konkursi ühe korraldaja, Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärve sõnul on Fortaco Estonia OÜ näol tegemist tänapäevase ja kõrgtehnoloogilise ettevõttega, mis pöörab suurt tähelepanu robotiseerimisele ja automatiseerimisele. Ettevõttes on ligemale 500 töötajat, kelle palgatase on üldjuhul kõrgem kui mujal maakonnas.

Konkursile esitati kokku ligemale 70 ettevõtet, asutust ja isikut. Üks konkursi eestvedajaid, Ida-Viru ettevõtluskeskuse juhatuse liige Pille Sööt ütles, et tänavune kandidaatide ring oli väga mitmekesine. "Konkursile esitati ettevõtteid, eraisikuid ja vabaühendusi, kes tegutsevad eri valdkondades alates kaubandusest ning lõpetades meditsiini ja turismiga. Nominatsiooni said valitud eelkõige kandidaadid, kes on oma tegevusega panustanud just meie piirkonda ning laiendanud ja edasi arendanud oma tegevust Ida-Virumaal," sõnas ta.