Lüganuse vald andis Kiviõli õunapuupargi arhitektidele kujundada

"Kiviõli linna südames oleval rohealal asusid pärast II maailmasõda barakkelamud koos noorte õunapuudega. Barakid on ammu lammutatud, õunapuud on aga jäänud ja metsistunud, kuid kevaditi õitsemisajal pakuvad jätkuvalt romantilist meeleolu ja silmailu. Nii et õunapuuparkidel on oma lugu, mille vastu külalised tihti huvi tunnevad ja mida me peaksime ka ise rohkem väärtustama," rääkis Lüganuse vallavalitsuse arendusnõunik Anu Needo.