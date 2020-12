AS Narva Soojusvõrk on Eesti Energia kontserni kuuluva ASi Enefit Energiatootmine tütarettevõte. Enefit Energiatootmise juhatuse esimees ja Narva Soojusvõrgu nõukogu esimees Mart Proos rõhutas oma kommentaaris, et viimaste aastate elukalliduse tõusust hoolimata pole Narva küttehinda muudetud 2017. aastast peale.