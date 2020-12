Teisipäevase seisuga oli töötukassas registreeritud 7942 töötut. Viimati oli see arv nii suur tänavu juuni alguses, mille järel vähenes see septembri lõpuks 7300ni. Sealtpeale hakkas uus tõus ning kahe ja poole kuuga on töötute armee suurenenud ligemale 650 inimese võrra.

Võrreldes eelmise aasta detsembri keskpaigaga on Ida-Virumaal töötuid ligemale kahe tuhande võrra rohkem. Seega on aastaga niigi riigi suurima tööpuudusega piirkonnas tõusnud töötus veel ligemale kolmandiku võrra. Kõige tormilisem tõus on olnud Narvas, kus töötuid on praegu ligemale 3700, mis on tuhande võrra rohkem kui aasta tagasi.