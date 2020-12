Turismiettevõtjad kinkisid maskijagajatele tänumaskid

"IDA/VIRU maskid on tänukink abi eest inimeste informeerimisel, mis aitab viirust kontrolli alla saada," ütles Ida-Viru turismiklastri koordinaator Kadri Jalonen.

Tema sõnul on ettevõtjatele kõige tähtsam, et saaks võimalikult kiiresti kriisist väljuda ja uksed avada. Selleks on vajalik riigi abi, sealhulgas elanike informeerimine ja piirangute täitmise tõhus järelevalve.