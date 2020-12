Narva volikogu esimeheks sai uue koalitsiooni kandidaat Tatjana Stolfat

Stolfati valimine esimeheks näitas, et uue koalitsiooni hääled peavad, mis tähendab, et tänasel istungil peagi järgneval uue linnapea valimisel peaks vajalikul hääled saama ka Katri Raik.

Volikogu istungil Stolfati esimehe kandidaadiks esitatud Katri Raik tõi esile, et põlise Narva inimesena on ta saanud suurepäraselt hakkama linna sotsiaalabikeskuse juhtimisega ja ta on pälvinud ka Eesti aasta sotsiaaltöötaja tiitli. "Tutvudes tema elulooga olin imestunud, kuidas üks naine niipalju jõuab," ütles Raik.