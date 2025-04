Politsei pidas kinni Ida-Virumaa inimestelt raha väljapetmises osalenud kulleri

Politsei on viimastel nädalatel üle Eesti saanud mitmeid teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele ja väidavad kõnes, et nende lähedane on sattunud liiklusõnnetusse. Pärast seda küsivad kelmid lähedase ravi, advokaaditasu, vanglast pääsemise või teise osapoole ravi jaoks raha ning kannatanu kodust aadressi. Seejärel tuleb inimese kodu ukse taha petuskeemis kaasa lööv kuller, kes kannatanult sularaha minema viib.