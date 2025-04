Stalnuhhinile ja Raigile pakuvad valimistel kõva konkurentsi keskerakondlased ja Aivo Petersoni erakond

Pool aastat enne oktoobris toimuvaid kohalike omavalitsuste volikogude valimisi on teada, et Narvas osalevad võimuvõitluses neli erakonda ja kolm valimisliitu.

Võimule pääsemise nimel asub taas võitlustulle linnapea Katri Raigi valimisliit Katri Raigi Nimekiri, ehkki esialgu pole otsustatud, kas valimisliidu nimi just täpselt selliseks jääb. Raigi valimisnimekiri võidutses piirilinnas 2021. aasta valimistel. Traditsiooniliselt väldib sotsist Raik Narvas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisnimekirja moodustamist, kinnitades paatoslikult, et tema erakond on Narva linn ise.