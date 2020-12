Narva keskerakondlased läksid karvupidi kokku Yana Toomiga

Esmaspäeva hommikul potsatas paarikümne Keskerakonna juhatuse liikme postkasti e-kiri, mille all olid kuue Narva piirkonna juhatuse liikme nimed. Kirja põhisõnum oli, et nad ei soovi teha enam koostööd Yana Toomi ja Keskerakonna Ida-Virumaa koordinaatori Allen Alletiga, keda süüdistati selles, et nad üritavad Narva piirkonna nõusolekuta võtta Keskerakonda vastu novembris võimult kukutatud linnapea Aleksei Jevgrafovi ja tema volikogu liikmetest toetajaid.