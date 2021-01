See jäätmemaja ehitati Jõhvi südalinna piirkonda 2008. aastal, et konteinerid oleks silma alt ära ja turvaliselt varju all. Nüüd on valla ehitatud putka pärast tõusnud ühistute vahel terav tüli.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik