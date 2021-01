Ida-Viru töötuse tase on tõusnud viimase kümne aasta suurimaks

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk märkis, et viimati oli Ida-Virumaal töötuse määr nii suur masu ajal 2011. aastal. Ta märkis, et uue aasta esimestel nädalatel on uute töötute lisandumine olnud tavapärasest suurem igal aastal, aga sel aastal on see olnud veelgi tuntavam. "Uute töötute seas on palju neid, kes olid tähtajalise lepinguga tööl aasta lõpuni ja nüüd nendega enam uut lepingut ei sõlmita," sõnas ta.