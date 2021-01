Narva kolledž sihib rahvusvahelisi tudengeid

Vene keele võõrkeelena õpetamise magistriõppekava valmis aasta lõpus ja vastuvõtt sellele on juba alanud. Tartu ülikooli Narva kolledži direktori Marek Sammuli sõnul on uus õppekava jätk pikaajalisele rahvusvahelisele täienduskoolitusele Narvas, kus on osalenud grupid USAst, Prantsusmaalt ja Suurbritanniast.