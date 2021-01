Peaministri kandidaat, Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles teisipäevaõhtusel pressikonverentsil, et läbirääkimistel otsustasid osapooled kiirendada taastuvenergeetikale üleminekut. "Me otsustasime, et igasugused lisainvesteeringud fosiiilsetesse kütustesse me lõpetame ära, sest see lihtsalt ei tasu ära," kinnitas ta.