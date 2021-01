Kohtla-Järve hooned kaunistatakse linna juubeliks grafitiga

Kohtla-Järve linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu ütles, et mullune koostöökogemus tänavakunstifestivaliga "Rural Urban Art" oli edukas ning seetõttu otsustati alustatut jätkata. Professionaalide maalitud taiesed kaunistavad kahtlemata linnamaastikku ning neist saab meeldiv kingitus Kohtla-Järve juubeliks. Suveni on veel palju aega, kuid ettevalmistused on juba alanud.