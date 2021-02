Möödunud laupäeval võis "oravasalliga" Svetlana Vladimirovat näha osalemas lumeskulptuuride festivalil Reformierakonna võistkonnas. Vladimirova ütles, et ei ole astunud Reformierakonda, kuid tunnistas, et keskerakondlastega läksid tema teed lahku isiklikel põhjustel.

"Astusin eelmise aasta 26. detsembril Keskerakonnast välja. See oli läbimõeldud samm eesmärgiga alustada uut aastat iseenda ees ausaks jäädes," selgitas Vladimirova, kes on olnud ka Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna aseesimees. "Ma pole oma endiste parteikaaslaste peale solvunud ning meie vahel pole mingeid erimeelsusi, see samm on seotud muutustega minu isiklikus elus. Pole saladus, et minu elukaaslane on Reformierakonna liige. Tahan teda toetada, kuid parteilidistsipliin seda alati ei võimalda."