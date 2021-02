Kohtla-Järvel jääb jäätmevedajaks Ekovir

"Kui Ekovir küsis olmejäätmete kuupmeetri eest 5,94 eurot, siis Eesti Keskkonnateenused 9,48 ja Ragn-Sells 10,38 eurot," kommenteeris abilinnapea Deniss Veršinin. "Uurisime üle-eestilist statistikat ning võin kinnitada, et see on üks madalamaid hindu ning see teeb rõõmu. Ekoviril on aastatepikkune kogemus, nad tegutsevad olmejäätmete turul 2004. aastast ja teenindavad meie linna juba ammu, seetõttu pole kahtlustki, et nad tulevad ka edaspidi toime."