Politsei raha sisse vehkinud mees peab nüüd üldkasulikku tööd tegema

Asjaõigusseaduse kohaselt peab inimene, kes on kaotatud asja leidnud ja selle oma valdusse võtnud, sellest viivitamata teatama kaotajale või omanikule. Kui kaotaja või omanik on leidjale teadmata, on leidja kohustatud teatama leiust politseile, kui asja väärtus ületab 50 eurot. Sama seaduse kohaselt on asja leidmisel elamus, avalikus asutuses või transpordivahendis asja leidnud isik kohustatud asja üle andma majaomanikule, üürnikule, selle asutuse teenistujale, transpordivahendi juhile või politseile. Majaomanik, üürnik, asutus, transpordiorganisatsioon või politsei, kellele asi üle anti, loetakse leidjaks.