Jõhvi aukodaniku valimine kukkus kolmandat aastat järjest läbi

Jõhvi valla põhimääruse järgi nimetab volikogu aukodanikuks kandidaadi, kes saab volikogu enamuse ehk vähemalt 11 liikme toetuse.

Kõige lähemal sellele oli neljapäeval toimunud volikogu istungil kogukonnaaktivist, Jõhvi paraadide korraldaja ning kindral Tõnissoni monumendi rajamise eestvõtja Kalev Naur, kes on ka ise Jõhvi volikokku kuulunud, kuid praegu on Toila volikogu liige. Tema sai salajasel hääletusel 10 häält. Üldse osales hääletusel 17 volikogu liiget (neli puuudus) ning kaks sedelit tunnistati kehtetuks, nii et mängus oli vaid 15 häält. Lisaks Naurile sai 2 häält kunstipedagoog ning Jõhvi kunstikooli kauaaegne direktor Mati Rautso, 1 hääle said skandaalne Jõhvi avalike suhete spetsialist Ilona Kaldre, Jõhvi jalgpallikooli looja Sergei Ivanov ning Jõhvi vallavalitsuse endine autojuht, kirikuaktivist ja raemedali kavaler Arved Jõgisoo. Kokku oli seekord esitatud 10 kandidaati.

"Mul on tõesti väga kahju, et aukodanik jäi kolmandat korda valimata," ütles Jõhvi volikogu esimees Aleksei Naumkin pärast istungit Põhjarannikule. Tema sõnul arutati koalitsioonis, et kõige õigem kandidaat sellele tiitlile võiks tänavu olla Kalev Naur. "Rääkisime küll sellest, aga inimesed on inimesed ja igaüks hääletab ikka nii, nagu õigeks peab," rääkis ta.

Sellel, et Jõhvil jäi juba kolmandat aastat aukodanik valimata, on põhjuseks jäik nõue, et kandidaat peab saama vähemalt 11 häält. Kolmel aastal pole need hääled kokku tulnud. Naumkin ei välistanud, et edaspidi tuleks põhimäärust korrigeerida, et selliseid olukordi vältida. Ta ei välistanud, et seda saab teha juba õige pea ning tänavuse aukodaniku saab siiski ära valida ning talle 15. mail toimuval Jõhvi linna päeval see tiitel üle anda. "Teen ilmselt sellise ettepaneku," sõnas ta.