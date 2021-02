Riigi sünnipäev koroonaga: omavalitsuste üritused löödi sassi

Jõhvi plaanis eeloleval nädalal korraldada kontserdimajas traditsioonilise piduliku kontsertaktuse, peaesinejaks Ott Lepland. Pärast valitsuse otsust seada 50protsendilise täituvuse ning 200 osaleja piirang siseruumide üritusele, otsustas vallavalitsus ürituse hoopis ära jätta. "Meil oli see üritus plaanitud 400 inimesele. Leidsime, et pole mõtet kutsuda pidulikule üritusele kokku käputäis inimesi − see oleks piinlik," sõnas vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Maria Laanemäe. Üritusel pidi üle antama ka valla aukodaniku tiitel, kuid selle mure murdis neljapäeval volikogu, kes ei suutnud aukodanikku valida. Laanemäe arvas, et üritus toimub hiljem, kui koroonaolukord leeveneb, ning siis saab üle anda ka valla raemedalid.