Lääne-Virumaal tuvastati lindude gripp

Esimene kodulindude nakatumine

Linnud siseruumidesse

"Kõik linnupidajad peaksid end PRIAs arvele võtma, ka need, kel vaid mõned linnud on − see on oluline nende endi kaitseks. PRIA andmete järgi saame meie linnupidajatega otse ühendust võtta, et neid ohust teavitada. Näiteks Telo talu juhtumi puhul võtsime ühendust kõigi ümbruskonnas linde pidavate inimestega," rääkis Vainula.