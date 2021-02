Tseremooial kõnelenud Kalev Naur sõnas, et traditsioonid kannavad Eesti rahva identitteeti ja kultuuri ning viivad meid edasi. Ta avaldas lootust, et järgnevatel aastatel ei ole rahvuslipp mitte ainult ühel, vaid kõigil ausamba ümbruses olevtel ilusatel ja ajaloolistel majadel. "Inimesed hakkavad aru saama, kui oluline see on, et me oleme vabas ja iseseisvas riigis, kus me saame teha seda, mida meie tahame ja saame elada nii, nagu meie tahame elada."