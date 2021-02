Maarika Priske: meie lasteaeda on alati järjekord

"Kui presidendi kantseleist helistati ja seda mulle öeldi, siis ma ausalt öeldes ei uskunudki kohe. Ma poleks osanud arvatagi, et see üldse võimalik on," tunnistas Maarika. "Muidugi on meeldiv kuulda ja tunda, et sinu tööd märgatakse ning hinnatakse."

Maarika Priske on lasteaias töötanud 24 aastat: 20 aastat kasvatajana, viimased neli aastat direktorina − ta võitis linnavalitsuse väljakuulutatud konkursi. Pääsupesa on suhteliselt väike lasteaed: neli rühma, kus käib 74 last. Lasteaed on väga populaarne: vabu kohti siin üldjuhul ei ole, alati on järjekord. Võib-olla seetõttu, et peaaegu kõik selles lasteaias käinud lapsed mitte ainult ei räägi eesti keelt, vaid ka jätkavad edukalt õpinguid eesti koolis, millest praegu unistavad paljud vanemad.