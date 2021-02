"Ühtäkki nägin, et lähedased hakkasid järjest helistama, ja kuna ilmaolud olid nii halvad, mõtlesin, et ehk on midagi juhtunud," rääkis presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" arendusjuht, endine Kiviõli I keskkooli direktor Heidi Uustalu. Siis helistas talle tööandja ning kui Uustalul tund lõppes, otsustas ta, et helistab kõigepealt tagasi tööandjale. "Tema soovis mulle palju õnne ja mina vastasin, et aitäh, ja küsisin, mille puhul. Kas vabariigi aastapäeva puhul? Siis tööandjalt niimoodi saingi teada," jutustas Uustalu, kuidas rõõmus teade temani jõudis.