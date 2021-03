Kohtla-Järve linnavalitsus ostab lepingu alusel kommunikatsiooniteenuseid MTÜlt Edukad Sillamäe Noored (ESN). Komisjoni poole pöördujate hinnangul tegi jaanuaris valminud ja sotsiaalmeedias levitatud videoklipis linnavolikogu aseesimees Vladimir Evve reklaami linnavalitsuse poliitikutele ja Eesti Keskerakonnale. Evve ise ei ole Keskerakonna liige, kuid ta on korduvalt kandideerinud Keskerakonna nimekirjas. Keskerakonnale kuulub Kohtla-Järve volikogus ühe kahe kolmandiku kohtadest.

ERJK leidis 18. veebruaril toimunud istungil, et hinnangu kujundamiseks vajab selgitamist kaks asjaolu: kas nimetatud video on toodetud eelnimetatud kommunikatsioonilepingu alusel ja kes on selle video tootmise ning esitamise eest tasunud. Komisjon otsustas algatada menetluse võimaliku erakonnaseaduse rikkumise tuvastamiseks ja teha Kohtla-Järve linnavalitsusele järelepärimine avaldustes nimetatud asjaolude selgitamiseks.