Juhtis haiglat vähem kui kolm kuud

Jevgrafov ise ütles Põhjarannikule antud kommentaaris, et kogu haiglas töötatud aja jooksul polnud ta enda aadressil kordagi kriitikat kuulnud. "Nõukogu liikmetelt tuli vaid küsimusi, mis said ka vastused, kuid mingit kriitikat ei olnud."

Sai kopsaka hüvitise

Jevgrafov rõhutas, et suhtlus nõukogu liikmetega oli vastastikku lugupidav. "See oli üks teguritest, mis mõjutasid mind mulle pakutud lepet konfliktideta alla kirjutama."

Oma tööga rahul

Aleksei Jevgrafov hindab omalt poolt Narva haiglas tehtud tööd kõrgelt. Ta tuletas meelde, et tegutses tandemis haigla meditsiinipoolt juhtinud Olev Sillandiga. "Mulle tundub, et oleme nende kolme kuu jooksul väga tõhusat tööd teinud."

Otsib poliitilisi partnereid

"Praegu suhtlen ma kõikide poliitiliste jõududega. Mulle on väga oluline vaadata inimesi, kes samuti valimistele lähevad: tahan olla kindel, et pärast ei pea ma kogu aeg selja taha vaatama ja noa selga löömist kartma. Olen harjunud töötama meeskonnas, kus üksteist maksimaalselt usaldatakse. Püüan märtsi lõpuks otsusele jõuda."

"Tahan kõigepealt aru saada, kas erakonnad on valmis kohalikke inimesi kuulda võtma, kui nende mõtted Tallinna seisukohtadega kokku ei lähe. Teine asi on see, kui suurt tähelepanu on erakondade keskjõud valmis pöörama Ida-Viru maakonna arengule üldiselt."