Õiguskantsleri poole pöördus lapsevanem murega, et tema Toila vallas elav laps soovis asuda õppima Jõhvi muusikakooli, kuid Toila vald ei olnud nõus katma tema muusikakooli õppekulusid. Vald põhjendas keeldumist sellega, et vanem jäi oma sooviavaldusega hiljaks. Samas polnud inimestele teatatud, mis tähtajaks tuleb vallavalitsusele oma soovist teada anda. Jõhvi muusikakool kinnitas, et oli valmis last vastu võtma 1. novembrist 2020.