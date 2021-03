Rohepööre on viinud Keskerakonnalt Ida-Virumaal pooled toetajad

Keskerakonna esimees Jüri Ratas osales 2018. aasta sügisel Auvere elektrijaama avamisel, kuid kliimapoliitika tõttu on isegi see uus jaam pidanud samuti paljudel kuudel tööta olema. Ratase peaministriks oleku aastatel on Ida-Virumaal põlevkivitööstuses rohepöördega kadunud mitu tuhat töökohta ja see on avaldanud negatiivset mõju Keskerakonna populaarsusele Ida-Virumaal. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik