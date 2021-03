Raamatukogu töötaja kiusamine läks Jõhvi vallale maksma üle 16 000 euro

Varem oli töövaidluskomisjon mõistnud Kipparile välja hüvitiseks ligemale 7000 eurot, mille pealt tuli Jõhvi vallal tasuda ka tööjõumaksud.

Jõhvi raamatukogus üle 30 aasta töötanud Kippar pöördus töövaidluskomisjoni selle tõttu, et üks kolleeg alandas teda, sõimas ja kohtles ebaviisakalt ning tööandja ei pakkunud talle kaitset. Töövaidluskomisjon jõudis mullu suvel tehtud otsuses seisukohale, et töökiusamine raamatukogus leidis kinnitust.

Vallal tuleb tasuda ka õigusabikulud

Konflikti tekkimise ajal Jõhvi keskraamatukogu direktori kohusetäitja olnud Evelyn Danilov, kellest sügisel sai abivallavanem ja kes on erialalt jurist, vaidlustas töövaidluskomisjoni otsuse kohtus. Kuid Viru maakohus jättis töövaidluskomisjoni otsuse jõusse.

Jõhvi võimud pole õppinud Advokaat Tõnis Looritsale oli Anne Kippari juhtum viimase paari aasta jooksul juba kolmas, kus ta saavutas Jõhvi võimude poolt õigusvastaselt töökohalt lahkuma sunnitud või kiusatud töötajale hüvitise maksmise. Varem on tema abil töövaidluskomisjon määranud endisele raamatukogu direktorile Ingrid Spitzile aastapalgasuuruse hüvitise. Ametist vallandatud lasteaia Sipsik õppealajuhatajale Olga Edovaldile nõustus vald pärast advokaadi sekkumist maksma viie kuupalga suuruse hüvitise ja vormistama ümber töösuhte lõpetamise põhjuse. Üle-eelmisel kevadel pärast Spitzi juhtumi lahendit ütles Loorits Põhjarannikule, et see pretsedent võiks olla signaal eelkõige Jõhvi vallavalitsusele, et seal enam ei survestataks ametnikke töösuhteid lõpetama.

Kohus nõustus Anne Kippariga, et raamatukogu juhtkonna suhtumine hagejasse ei olnud asutusele kohaselt väärikas ega objektiivne, mistõttu arvestas kohus hüvitise määramisel ka preventiivsusega, et edaspidi hoidutaks sellistest rikkumistest. Samuti võttis kohus hüvitise määramisel arvesse, et töökohal kannatanule osaks saanud sõim ja alandused tekitasid üleelamisi ja kahjustasid tervist.

Märtsis tehtud määrusega mõistis kohus Jõhvi vallalt välja ka Anne Kippari õigusabikulud pisut enam kui 5300 euro ulatuses. Kokkuvõttes läks üle 30 aasta Jõhvi raamatukogus töötanud Kippari kiusamine Jõhvi maksumaksjatele maksma üle 16 000 euro.

Kippar loodab, et tema juhtum julgustab ka teisi inimesi kaitsma oma väärikust. "Teiste ambitsioonid ei tohi maha tallata töötajate väärikust," sõnas ta, lisades, et ükski vallavõimu esindaja pole toimunu pärast tema ees vabandanud ega avaldanud kahetsust.

Praegu Kohtla-Järve Maleva põhikooli arendusjuhina töötav Kippar ütles, et on oma eluga edasi läinud. "Olen väga rahul oma töö ja meeldiva töökeskkonnaga."

Vallavanema meelest ei pea keegi vastutama

Kippar kandideeris eelmise aasta sügisel ka Jõhvi raamatukogu direktoriks. Ta oli konkursil ainus tingimustele vastav kandidaat, kuid vallavalitsus otsustas konkursi luhtunuks tunnistada. Direktori kohusetäitjana jätkab teenindusjuht Tiia Linnard, kes oli Kippariga tekkinud konfliktis vastaspooleks.

Kuigi Jõhvi vald jäi selles juhtumis kaotajaks nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus ning on pidanud maksma kannatanule hüvitist ja katma õigusabikulud, ei pea keskerakondlasest vallavanema Jüri Konradi arvates toimunu eest keegi vastutama. Ta ütles Põhjarannikule, et ei soovi Evelyn Danilovit abivallavanema ametist tagandada, kuna ta teeb tööd väga hästi, ja raamatukogu direktori uue konkursi läbiviimisega pole põhjust kiirustada.

Evelyn Danilov on varem Põhjarannikule samuti öelnud, et ei kavatse toimunu pärast vastutust võtta ja kohalt lahkuda. "Kindlasti mitte. Mina ei olnud seal töökiusaja. See oli kahe töötaja vaheline konflikt. Mina nägin seda situatsiooni seestpoolt teistmoodi," ütles ta.

Isamaalane Danilov on Ossipenko soosik

Erakonna Isamaa Ida-Virumaa piirkonna juhatusse kuuluva Evelyn Danilovi pakkus Jõhvi abivallavanemaks eelmisel sügisel Nikolai Ossipenko valimisliit "Jõhvi - meie kodu".

Nikolai Ossipenko nimetas eelmise aasta lõpus talle endale kuuluvas väljaandes Panorama Kippari juhtumit kunstlikult loodud ja ülespuhutud omalaadseks poliitiliseks surveks.

Anne Kippar ei kuulu ühtegi erakonda ega valimisliitu, samuti pole ta kordagi kandideerinud valimistel.

Samas kiitis Ossipenko Evelyn Danilovit hea töö eest raamatukogu direktori kohusetäitjana, mistõttu tema valimisliit tegigi ettepaneku kinnitada ta abivallavanemaks.