"Tundub, et see ongi selline nõks neil, et prügiveole pakkuda odavamat hinda, et konkurss ära võita ülejäänud teenusele hinda juurde kruttides," ütles Kohtla-Järve Outokumpu 15. maja ühistu esimees Harri Vares. Tema juhitav ühistu on Kohtla-Järvel eriline. See on linna üks suuremaid maju, millel on 12 sissekäiku ning seega ka sama palju 800-liitriseid jäätmemahuteid. Kui siiani maksis sellise mahuti rentimine ühistule kuus 5,28 eurot, siis uue hinnakirja järgi on maksumus 19.20. Võrdluseks: sama suure mahuti nelja korra tühjendus maksaks kokku 19 eurot ehk vähem kui kuu rent.