Ida-Viru eesti koolid, kus muukeelsete õpilaste osakaal aina kasvab, on end eri hääletorude kaudu püüdnud kuuldavaks teha mitu aastat. Näiteks Kohtla-Järve Järve koolis on üle poole õpilastest eesti keelest erineva kodukeelega ning nad vajavad eestikeelses õppes tuge. Riigi toe puudumine on seadnud ohtu õpetamise kvaliteedi.