"Vastab tõele, et soetasime Viimsis ridaelamuboksi, aga see ei tähenda elukohavahetust. Nii nagu ennegi, viibin oma töökohustuste pärast päris palju Tallinnas, kuid Jõhvi jääb minu kodu, kus ma alati käin hea meelega," rääkis Repinski Põhjarannikule.

Riigikogu ja Jõhvi volikogu liikme sõnul elabki ta praegu kahes linnas, ent lubab, et kui ta ühel hetkel enam riigikogu liige pole, jääb tema püsielukohaks Jõhvi. "See on ka põhjus, miks on minule Ida-Virumaa ja selle maakonnakeskuse tulevik tähtis ning miks ma kindlasti kandideerin Jõhvi volikokku eelseisvatel valimistel," lausus ta.