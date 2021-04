Alates kolmapäevast on Kalevi tänava lõik osaliselt suletud ning läbisõit on lubatud ainult ühissõidukitele ja kohalikele elanikele. 26. aprillist aga suletakse seal liiklus täielikult − algavad aktiivsed kaevetööd. Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinini sõnul hakkavad ühissõidukid liikuma tõenäoliselt mööda Uus-Tehase ja Järveküla teed, ent liiklusskeem on asjaomaste asutustega endiselt kooskõlastamisel ja avaldatakse lähipäevil linna kodulehel.