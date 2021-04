Narkojõuk vedas Ida-Virumaalt Pärnusse uimasteid

Viru ringkonnaprokurör Mari Luuk sõnas, et Ida-Virumaal kinni peetud ja vahi all viibivate kahtlustatavate puhul väärib tähelepanu see, et mõlemad on varem kriminaalkorras pika vangistusega karistatud. "Näiteks oli üks vahistatu veetnud eelmise kuriteo eest vanglas viis ja pool aastat, mis tema suhtumist õiguskorda kahjuks kuidagi ei mõjutanud." Juba seitse kuud pärast vabanemist oli mees leidnud ja taastanud kuritegelikud sidemed, mille kaudu oli võimalik saada kilode kaupa uimasteid. Samuti oli ta leidnud ainete turustamiseks kanali," ütles Luuk.