VIDEO Politsei nabis Kohtla-Järvel kinni neli narkoäris kahtlustatavat meest

Politsei poolt jagatud videolõigus on näha, kuidas politseinik tõmbab öises linnas ühe kahtlusaluse autost välja, surub ta kõhuli asfaldile ja paneb käed raudu.

Viru Maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning 26-, 34- ja 49aastased mehed võeti vahi alla. 34aastast meest on eelnevalt juba karistatud samalaadse teo eest.

Kahe kinnipidamise ajal leidis politsei ka üle 4500 euro sularaha, mille puhul on alust arvata, et tegemist on kriminaalsel teel teenitud rahaga.